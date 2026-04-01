Женщина занималась сексом с близнецами и не определила отца ребенка
В Великобритании женщина, имевшая близкие отношения с двумя братьями-близнецами с интервалом в несколько дней, не смогла установить биологического отца своего ребенка.
Как сообщает Sky News, генетическое сходство мужчин не позволило провести экспертизу ДНК, способную дать однозначный ответ. Имя матери не раскрывается по юридическим причинам.
Она обратилась в суд вместе с одним из братьев после того, как в свидетельстве о рождении ребенка отцом указали второго близнеца. В Апелляционном суде Лондона установили, что в месяц зачатия женщина вступила в интимную связь с обоими мужчинами «в течение четырех дней». Поскольку братья являются однояйцевыми близнецами, стандартный тест ДНК не позволяет различить их геномы. Судья Мадлен Риардон ранее пришла к выводу, что вероятность отцовства для каждого из них одинакова.
В решении суда подчеркивается, что отцом ребенка является один из близнецов, однако определить, кто именно, на сегодняшний день невозможно. Хотя в будущем могут появиться технологии, способные выявлять различия в геномах идентичных близнецов, на текущий момент такие методы не обеспечивают необходимой достоверности.
В результате суд лишил родительских прав брата, которого изначально вписали в свидетельство о рождении, но при этом не смог признать отцом второго близнеца. Судебное разбирательство продолжается. Адвокаты матери и брата, не указанного в документах, добиваются пересмотра дела, настаивая на использовании иных доказательств или ожидании момента, когда научные методы позволят дать точный ответ. Суд отметил, что отсутствие доказательств в этом случае не равносильно опровержению факта.
