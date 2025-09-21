Подросток спас детей от педофила-рецидивиста в Костроме
В Костроме семиклассник по имени Денис предотвратил нападение ранее судимого за педофилию мужчины на детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Кострома 112».
Инцидент произошел возле школы на улице Мичуринцев. 52-летний злоумышленник, недавно освободившийся из мест лишения свободы, пытался приставать к детям. Денис, возвращавшийся домой за забытой тетрадкой, стал свидетелем происходящего.
Школьник вмешался, обратившись к рецидивисту. Когда один из детей, видимо, напуганный, отрицательно ответил на вопрос, является ли нападавший его отцом, бывший заключенный начал грубить подростку, держа в руке предмет, похожий на нож.
В ответ Денис подобрал камень, потребовал, чтобы пристававший оставил детей в покое, сказав им идти домой. Сам же школьник, бросив камень в сторону нападавшего, тоже удалился. Мужчину задержали.
