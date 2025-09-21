Подросток спас детей от педофила-рецидивиста в Костроме

21 сентября 2025, 20:28

Костромской семиклассник спас детей от приставшего к ним педофила-рецидивиста

Фото: istockphoto/Chalabala

В Костроме семиклассник по имени Денис предотвратил нападение ранее судимого за педофилию мужчины на детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Кострома 112».