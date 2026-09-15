Мальчик тайно взял ключи у спящих родителей и устроил ДТП в Сахалинской области

15 сентября 2026, 04:31

В Сахалинской области трое подростков попали в больницу после ночного ДТП

Фото: iStock/Caluian

В городе Оха трое подростков попали в больницу после поездки на тайно взятой машине. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Сахалинской области».