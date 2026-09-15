Мальчик тайно взял ключи у спящих родителей и устроил ДТП в Сахалинской области
В городе Оха трое подростков попали в больницу после поездки на тайно взятой машине. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Сахалинской области».
Согласно материалу, в ночь на 15 сентября школьник дождался, пока его родители заснут, забрал ключи от Toyota Mark II и вместе с двумя приятелями поехал кататься по городским улицам. Около трёх часов ночи мальчик не справился с управлением: машина съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП.
В результате травмы получили как молодой водитель, так и два несовершеннолетних пассажира. Всех ребят доставили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и выясняют обстоятельства аварии. В ведомстве напомнили, что ключи от автомобиля не должны быть доступны детям — «секретные поездки» нередко заканчиваются очень печальным образом.
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