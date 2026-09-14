В Барнауле на дне мусорного контейнера нашли живую собаку с пробитой головой
В Барнауле на дне мусорного контейнера нашли собаку с пробитой головой. Об этом сообщила пресс-служба приюта для животных «Ласка».
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Пушкина. После сообщения о раненом животном сотрудники приюта приехали на место и забрали собаку. В учреждении псу оказали первую помощь. Врачи сделали ему рентген и диагностировали черепно-мозговую травму и отёки.
Сейчас четвероногий друг проходит лечение и находится под наблюдением специалистов. Пациенту требуется специальное мочегонное средство. В приюте выразили надежду на скорейшее выздоровление собаки. Кто и по какой причине нанёс животному увечья и выбросил его в контейнер для мусора на текущий момент остаётся неизвестным.
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