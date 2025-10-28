Подросток-убийца умер в тюрьме через 10 месяцев после вынесения приговора
В Британии подросток, отбывавший пожизненный срок в тюрьме HMP Deerbolt за жестокое убийство, скончался через 10 месяцев после приговора. Об этом пишет газета Daily Star.
18-летний Джордан Тэмс вместе с сообщниками зарезал 40-летнего Гэри Белфилда в мае 2024 года. Нападение произошло в доме жертвы на улице Эллиотт-Драйв. Тогда полицейские задержали шестерых подозреваемых, включая самого Джордана и его 15-летнюю знакомую.
Представитель тюремной службы подтвердил факт смерти юноши и сообщил о начале расследования. Это второй случай гибели заключенного в стране за последнее время — 11 октября в тюрьме HMP Wakefield зарезали осужденного за педофилию британского рок-вокалиста.
Читайте также: