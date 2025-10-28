Подросток-убийца умер в тюрьме через 10 месяцев после вынесения приговора

28 октября 2025, 17:55

В Британии 18-летний убийца умер в тюрьме через год после пожизненного приговора

Фото: iStock/OlFedv

В Британии подросток, отбывавший пожизненный срок в тюрьме HMP Deerbolt за жестокое убийство, скончался через 10 месяцев после приговора. Об этом пишет газета Daily Star.