РБК: Похитителям ₽79 млн у МФО в Татарстане вынесли приговор
В Татарстане суд признал виновными сотрудников микрокредитной организации, похитивших 79 млн руб. Об этом пишет РБК.
По данным прокуратуры республики, Сергея Голова, Дугара Лопсонова и Ильназа Мукминова осудили по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, с ноября 2018 по декабрь 2020 года работники ООО «Микрокредитная компания «Деньгимигом» в Набережных Челнах дублировали заявки клиентов, изменяли в них исходные номера и подставляли реквизиты, контролируемые ими. В результате платежная система переводила деньги на их счета.
Суд назначил Голову пять лет лишения свободы, Лопсоновой — 3,5 года, Мукминову — четыре года колонии общего режима, сообщила старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.
Читайте также: