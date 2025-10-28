Пожар в Москве: подробности
МЧС: площадь возгорания в административном здании Москвы составляет 450 кв.м.
Площадь пожара в административном здании на юго‑востоке Москвы составила 450 кв. м. Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе МЧС России.
До прибытия пожарно‑спасательных подразделений из здания эвакуировали около 20 человек. К ликвидации привлекли свыше 50 человек и 17 единиц техники.
Перед этим сообщалось о пожаре в уфимской больнице. Пламя локализовали, а пациентов, как и медперсонал — эвакуировали. На месте работал ряд экстренных служб.
Кроме того, накануне стало известно о возгорании в здании Лениздата в Северной столице.
