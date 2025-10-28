Суд в Москве вынес меру пресечения по делу об убийстве режиссера Политика

28 октября 2025, 17:06

Фото: istockphoto/simpson33

Перовский районный суд Москвы заочно поместил под стражу на два месяца Армена Саргсяна — обвиняемого в убийстве режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Об этом пишет «Коммерсантъ».