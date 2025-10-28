Суд в Москве вынес меру пресечения по делу об убийстве режиссера Политика
Перовский районный суд Москвы заочно поместил под стражу на два месяца Армена Саргсяна — обвиняемого в убийстве режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Подозреваемого объявили в розыск.
Изначально уголовное дело велось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. По данным московской прокуратуры, 18 октября в ходе конфликта Саргсян ударил Политика ножом, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали, но он впоследствии скончался.
Следственный комитет указывал, что подозреваемый — иностранец. Обвинения ему предъявили 21 октября. Брат погибшего, Владимир Политик, не исключил версии, что фигурант мог быть вовлечённым в перевозку наркотиков.
