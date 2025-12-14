Подросток убил мать, брата и сестру экс-возлюбленной
15-летний подросток устроил стрельбу в доме семьи своей бывшей девушки в городе Одесса (штат Техас). Об этом сообщает CBS News.
В результате погибли ее мать и двое несовершеннолетних родственников. Как рассказал начальник полиции Майк Герке, сама экс-возлюбленная подозреваемого не пострадала. По его словам, физических травм у нее нет, хотя пережитое не может не сказаться на ее состоянии.
Полиция, прибывшая по вызову, обнаружила в квартире тела трех человек: 39-летней Джессики Родригес, ее девятилетнего сына и 13-летней дочери. Фигурант после нападения скрылся, но его задержали примерно через 40 минут.
Следствие считает, что изначально подросток собирался напасть на девушку у школы, однако затем изменил план и направился к ее дому. Мотив пока не установили, расследование продолжается.
