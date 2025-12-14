Подросток убил мать, брата и сестру экс-возлюбленной

14 декабря 2025, 16:55

CBS News: Подросток застрелил мать, брата и сестру бывшей девушки в Техасе

Фото: istockphoto/PhotosbyAndy

15-летний подросток устроил стрельбу в доме семьи своей бывшей девушки в городе Одесса (штат Техас). Об этом сообщает CBS News.