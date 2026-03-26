Подросток убил свою мать после общения с ботом на основе ИИ

Юный британец тщательно спланировал жестокое убийство собственной мамы
Фото: iStock/Motortion

В Великобритании подросток, ненавидящий женщин, расправился со своей мамой, выбрав способ убийства по совету чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет Daily Mail.



Британец также распространял в соцсетях женоненавистнические высказывания и открыто говорил о намерении расправиться с матерью. У Тристана Робертса, страдающего аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), несколько недель подряд блокировали доступ к мессенджерам из-за его сообщений.

Парень писал о преступлениях, насилии и планах убийства матери. После этого он спросил у ИИ-бота, какое оружие лучше использовать для совершения преступления и как скрыть следы убийства. Суд приговорил 18-летнего Робертса к пожизненному заключению за убийство матери молотком.

Екатерина Коршунова

