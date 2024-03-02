Пятиклассница с ножом напугала учеников российской школы

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В школе № 17 в Краснодаре ученица пятого класса напугала своих одноклассников, угрожая им ножом, сообщает Kub Mash в Telegram.
По информации издания, сначала девочка махала ножом в коридорах, а затем укрылась в туалете. Свидетели рассказали, что она повторяла странную фразу: «Прости, они тебя пугают».
Другие ученики вызвали завучей, и девочку отправили в больницу. Полиция проводит проверку по этому случаю. В то же время нож не был обнаружен.
Ранее в Ленинградской области восьмиклассник принес в школу нож-брелок, который показывал своим друзьям. В результате несчастного случая он нанес ранение одному из них.
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Другие ученики вызвали завучей, и девочку отправили в больницу. Полиция проводит проверку по этому случаю. В то же время нож не был обнаружен.
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Артем Кузьмин