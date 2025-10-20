Сектант умер во время сеанса «очищения» в Петербурге

20 октября 2025, 18:17

Baza: Сектант умер во время сеанса «очищения» в центре Петербурга

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Петербурге во время сеанса «очищения» скончался 39‑летний уроженец Комсомольска‑на‑Амуре Иван. Об этом пишет телеграм-канал Baza.