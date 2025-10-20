Сектант умер во время сеанса «очищения» в Петербурге
В Петербурге во время сеанса «очищения» скончался 39‑летний уроженец Комсомольска‑на‑Амуре Иван. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В материале говорится, что, переехав в северную столицу, мужчина увлёкся эзотерикой и, по словам родственников, радикализовался, войдя в сомнительную религиозную группу. Он жил на улице Достоевского с девушкой.
Когда она ушла, Иван решил провести «полное очищение» и предупредил друзей, что сеанс может оказаться смертельным. Его позже нашли без сознания под капельницей с неизвестным раствором.
Родственники вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось — врачи зафиксировали смерть.
