В Барнауле подросток покончил с собой после изнасилования отчимом

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Подросток 14 лет покончил с собой после изнасилования 23-летним отчимом в Барнауле, сообщили региональном СУ СК РФ. Открыто уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
Известно, что обвиняемый задержан, ранее молодой человек привлекался за торговлю наркотиками. Также ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера.
Следствие сейчас собирает доказательства, выясняет, как жил подросток в семье, и как складывались его взаимоотношения с мамой и отчимом. Женщину проверят на бездействие при таких обстоятельствах. Дело контролирует лично руководитель следственного управления.
Обвиняемому изберут меру пресечения 15 августа.
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Следствие сейчас собирает доказательства, выясняет, как жил подросток в семье, и как складывались его взаимоотношения с мамой и отчимом. Женщину проверят на бездействие при таких обстоятельствах. Дело контролирует лично руководитель следственного управления.
Обвиняемому изберут меру пресечения 15 августа.
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Никита Кротов