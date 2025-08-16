Житель Франции утонул в реке, спасая свою собаку
Житель Франции утонул в реке, пытаясь спасти свою собаку. Об этом сообщает портал Actu17.
Трагический инцидент произошел во вторник, 12 августа, недалеко от парка Ла-Фейссин в черте города Виллербан. В тот день молодой человек выгуливал там своего питомца. В какой-то момент пес оказался в воде, и хозяин бросился ему на помощь. Однако парень пошел ко дну и не смог выбраться на берег. Очевидцы позвонили в экстренные службы.
Прибывшие на место спасатели начали поиски ориентировочно в 16:30. Через два часа водолазы нашли пострадавшего без признаков жизни.
По словам местных, река Рона известна своими сильными течениями и мощными водоворотами. Особенно опасным считается этот участок.
Читайте также: