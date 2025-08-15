Восьмилетний мальчик унес жизнь отдыхавшего в бассейне Швейцарии мужчины
Спрыгнувший в бассейн ребенок унес жизнь пожилого мужчины в Европе, информирует LMF.
Трагический случай произошел во вторник, 12 августа, в бассейне «Мелез» города Ла-Шо-де-Фон. 67-летний мужчина находился в бассейне, когда с вышки, расположенной на высоте пяти метров, прыгнул 8-летний мальчик и приземлился на него.
Врачи, прибывшие на место происшествия, установили, что пострадавший получил серьезные повреждения и скончался. На следующий день сотрудники правоохранительных органов установили личность мальчика и провели с ним беседу. Несовершеннолетний гражданин Швейцарии не будет нести уголовную или иную ответственность.
