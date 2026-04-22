Подросток устроил опасные «покатушки» на Lexus в Ленобласти

22 апреля 2026, 21:21

РЕН ТВ: Подросток устроил опасный заезд по двору в Мурино

Фото: istockphoto/Chalabala

В Ленинградской области 14-летний подросток устроил опасную езду на Lexus по парковой зоне в Мурино, едва не сбив пешеходов.





Видео инцидента, опубликованное в интернете, привлекло внимание полиции, пишет РЕН ТВ. На кадрах видно, как иномарка движется по газонам у футбольного поля на Ручьевском проспекте, едва не задев группу подростков. Водитель припарковался и покинул место.



Сотрудники полиции оперативно установили нарушителя. Им оказался 14-летний юноша, катавшийся на машине своего знакомого.



Подростка доставили в отдел, где с ним провела беседу инспектор по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении его 33-летней матери к административной ответственности. Автомобиль Lexus изъяли и поместили на штрафстоянку.



