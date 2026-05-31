В Архангельске будут судить нейрохирурга из-за смерти пациентки на операционном столе
В Архангельске перед судом предстанет врач-нейрохирург, обвиняемый в гибели пациентки во время операции. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
По версии следствия, в мае 2025 года при проведении планового хирургического вмешательства по удалению грыжи межпозвонкового диска врач нарушил клинические рекомендации, применил чрезмерную силу и повредил артерию и вену пациентки. Это привело к острой массивной кровопотере, в результате чего 49-летняя женщина скончалась.
В отношении медика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Архангельска.
Отмечается, что врач своей вины не признает. Ему предстоит дать объяснения в суде, который оценит обстоятельства произошедшего и степень ответственности медицинского работника.
