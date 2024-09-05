Подросток увидел порно со своей матерью и рассорил ее с другим родственником

Фото: istock/Synthetic-Exposition
Модель, снимающаяся для OnlyFans Гося Кмечик, проживающая в Великобритании, рассказала, что ее ребенку пришлось смириться с ее выбором профессии. Об этом она рассказала таблоиду The Sun.
Кмечик рассказала, что скрывала от семьи свой заработок, поскольку те придерживаются традиционных ценностей и такой выбор не оценили бы.
Тем не менее, 15-летний сын и ее брат однажды застали ее за съемкой эротического видео. Они тут же набросились на женщину с обвинениями. Брат девушки заявил, что она продает себя за деньги, и отказался считать ее сестрой.
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Тем не менее, 15-летний сын и ее брат однажды застали ее за съемкой эротического видео. Они тут же набросились на женщину с обвинениями. Брат девушки заявил, что она продает себя за деньги, и отказался считать ее сестрой.
«Это грустно, потому что мы были довольно близки всю жизнь. Прошло уже два года, а мы с тех пор не сказали друг другу ни слова», — подчеркнула Кмечик.Она также рассказала, что непросто в этой ситуации и сыну. «Он понимает, что кому-то нужно оплачивать счета, объяснила Кмечик. Она заявила, что ее не волнует осуждение родственников, и продолжит работать для OnlyFans.
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Елена Перлова