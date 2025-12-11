Подросток узнал о подготовке теракта и попал под статью

11 декабря 2025, 09:44

Под Тюменью завели дело на подростка, не сообщившего о подготовке теракта

Фото: iStock/Olga Yastremska

17-летний житель Тюменской области стал фигурантом уголовного дела после того, как не сообщил о теракте, который готовился на железнодорожном перегоне «Утяшево – Тюмень». Об этом написала пресс-служба Центрального МСУТ СК.