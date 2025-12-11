Подросток узнал о подготовке теракта и попал под статью
17-летний житель Тюменской области стал фигурантом уголовного дела после того, как не сообщил о теракте, который готовился на железнодорожном перегоне «Утяшево – Тюмень». Об этом написала пресс-служба Центрального МСУТ СК.
Действия подростка квалифицировали по статье 205.6 УК. По версии следствия, в декабре прошлого года он узнал, что его приятель вместе с сообщником собираются совершить поджог по указанию злоумышленника из Украины.
По данным ведомства, их задержали по пути к месту совершения преступления. Так как парень не сообщил о планах террористов в правоохранительные органы, он фактически стал их соучастником.
