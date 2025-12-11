Стали известны трагические последствия пожара на рынке в Петербурге
Один человек погиб при пожаре на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в телеграм-канале.
По данным ведомства, еще один человек получил травмы. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением врачей. Пятый канал уточняет, что пострадавшего госпитализировали с переломами обеих ног.
Известно, что огонь вспыхнул на втором этаже здания и всего за несколько минут полностью охватил его. Люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон. Тушение осложнялось постоянными взрывами газовых баллонов.
Ранее там неоднократно выявляли нарушения требований пожарной безопасности. В частности, отсутствовала автоматическая система тушения и вытяжка.
Напомним, информация о пожаре поступила накануне вечером. Сегодня утром ведомство подтвердило, что возгорание ликвидировано. Тем временем ГСУ СК по городу возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также: