Стали известны трагические последствия пожара на рынке в Петербурге

11 декабря 2025, 09:23

В Петербурге при пожаре на рынке погиб человек, еще один пострадал

Фото: iStock/grafoto

Один человек погиб при пожаре на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в телеграм-канале.