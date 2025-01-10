Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в курскую школу

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В пятницу, 10 января, подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54 города Курска. Пострадавших нет, юношу оперативно задержали. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что парень смог вбежать в здание, разбил окно в коридоре, после чего выбежал из школы, попутно разбив стекло входной двери. Убегая, он бросил сумку, в которой нашли ножи и бутылку с жидкостью для розжига. Все произошло буквально за две минуты.
Уже через четыре минуты на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К этому моменту подросток уже успел сбежать. Его задержали в четырех км от школы на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».
Оказалось, что парень ранее учился в этой школе. Предварительно, он ворвался в школу из-за сложных отношений с одной из школьниц.
Хинштейн назвал ЧП серьезным сигналом для всех. Он отметил, что Росгвардия совместно с УМВД, ГУ МЧС и другими структурами проведет проверку обеспечения безопасности всех школ.
При этом врио губернатора региона призвал не нагнетать тревожность.
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Элина Позднякова