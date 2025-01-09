Хинштейн: Мирный житель посёлка Тёткино пострадал при миномётном обстреле ВСУ

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Украинские войска подвергли миномётному обстрелу посёлок Тёткино в Курской области. В результате пострадал 62-летниий местный житель.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он уточнил, что мужчина получил осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает.
Врио руководителя областной администрации обратился к жителям приграничных районов региона не игнорировать необходимые меры безопасности. Он отметил, что враг всё ещё пытается посеять страх и разрушить мирную жизнь жителей Курской области. Хинштейн также призвал граждан воздержаться от поездок в «серую зону», подвергающуюся обстрелам.
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Александр Бойцов