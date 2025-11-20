В Петербурге задержали мужчину за приставания к 13-летней школьнице в метро

20 ноября 2025, 13:20

Фото: iStock/Enrique Pesqueira

В Санкт-Петербурге полиция задержала 35-летнего мужчину, который предположительно приставал к 13-летней девочке в вагоне метро. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.