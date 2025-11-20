В Петербурге задержали мужчину за приставания к 13-летней школьнице в метро
В Санкт-Петербурге полиция задержала 35-летнего мужчину, который предположительно приставал к 13-летней девочке в вагоне метро. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Как сообщает «Лента.ру», инцидент произошел вечером 15 ноября между станциями «Маяковская» и «Площадь Александра Невского». Сообщение в полицию подала мать пострадавшей.
Злоумышленник оказался подсобным рабочим одного из маркетплейсов. Расследование продолжается, уточняются все обстоятельства происшествия.
