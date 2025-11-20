В Твери мигрант занимался рукоблудием на людях и вытирал сперму о женщин
В Твери на улице Склизкова правоохранительные органы задержали гражданина Таджикистана, который приставал к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».
По информации следствия, вечером молодой человек в маске-балаклаве публично мастурбировал и вытирал сперму о проходящих мимо местных жительниц. После этих непристойных действий он скрылся с места происшествия.
Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого. Во время допроса мужчина признался, что уже совершал аналогичные противоправные действия ранее. Следователи возбудили уголовное дело. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают для молодого человека наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
