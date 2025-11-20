В Твери мигрант занимался рукоблудием на людях и вытирал сперму о женщин

20 ноября 2025, 12:55

В Твери полиция задержала мужчину, пристававшего к женщинам на улице Склизкова

Фото: Istock/Yingko

В Твери на улице Склизкова правоохранительные органы задержали гражданина Таджикистана, который приставал к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».