В Твери мигрант занимался рукоблудием на людях и вытирал сперму о женщин

В Твери полиция задержала мужчину, пристававшего к женщинам на улице Склизкова
Фото: Istock/Yingko

В Твери на улице Склизкова правоохранительные органы задержали гражданина Таджикистана, который приставал к женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».



По информации следствия, вечером молодой человек в маске-балаклаве публично мастурбировал и вытирал сперму о проходящих мимо местных жительниц. После этих непристойных действий он скрылся с места происшествия.

Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого. Во время допроса мужчина признался, что уже совершал аналогичные противоправные действия ранее. Следователи возбудили уголовное дело. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают для молодого человека наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ольга Щелокова

