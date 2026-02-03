Появилась новая информация о педофиле, который убил мальчика на парковке у магазина

03 февраля 2026, 13:04

Педофил, убивший 9-летнего Пашу, следил за новостями о своем преступлении

Фото: iStock/Oleg Elagin

38-летний Пётр Жилкин похитил и убил 9-летнего Пашу Тифитулина в Петербурге. Он встретил мальчика на парковке у магазина «Лента», предложив интимные услуги за деньги. Когда ребенок отказался и стал угрожать шантажом, россиянин избил его, пацан умер в машине. Об этом пишет Telegram-канал Baza.