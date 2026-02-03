Появилась новая информация о педофиле, который убил мальчика на парковке у магазина
38-летний Пётр Жилкин похитил и убил 9-летнего Пашу Тифитулина в Петербурге. Он встретил мальчика на парковке у магазина «Лента», предложив интимные услуги за деньги. Когда ребенок отказался и стал угрожать шантажом, россиянин избил его, пацан умер в машине. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
После совершения преступления Жилкин забрал тело Паши домой. Он оставил мобильный телефон в квартите, ибо не хотел привлекать внимание, и подготовился к сокрытию улик. Для того чтобы избавиться от тела, мужчина направился в Ленобласть, предварительно связав конечности ребенка скотчем.
Убийца активно следил за новостями о пропаже Паши. Поняв, что поиски мальчика привлекли большое количество волонтеров и правоохранительных органов, он стал убеждать свою девушку предоставить ему алиби. Петербургские полицейские задержали Жилкина через три дня. Следственный комитет обвиняет его в убийстве малолетнего. Педофилу грозит пожизненное заключение. Расследование находится под контролем городской прокуратуры.
