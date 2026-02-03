Достижения.рф

Родители из Петербурга просили убитого мальчика шантажировать педофила Жилкина

Фото: iStock/blinow61

Следственные органы рассматривают несколько версий похищения и убийства 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Мальчик рос в многодетной неблагополучной семье. Родители не водили его в школу, при этом ребёнок подрабатывал на парковке торгового центра, протирая фары и стекла автомобилям. Мать и отчим жили на пособия.

Существует версия, что Жилкин предлагал мальчику заплатить пять тысяч рублей за интим-услуги. Об этом ребенок рассказал родителям, которые заставили погибшего начать шантажировать мужчину, чтобы получить уже 500 тысяч рублей.

Жилкин ранее имел судимости за кражи. Следственные органы проверяют его причастность к другим преступлениям, связанным с детьми в регионе. После задержания в доме Жилкина в деревне Яльгелево Ломоносовского района прошли обыски. Мужчина находится под арестом.

Тело мальчика нашли спустя несколько дней после исчезновения. Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей и проверяют все версии произошедшего.

Иван Мусатов

