В Пермской крае сотрудник наркологического диспансера изнасиловал пациентку
В Пермском крае сотрудника краевого клинического наркологического диспансера подозревают в изнасиловании пациентки. Об этом сообщает v-kurse.ru.
Инцидент произошёл в январе в отделении неотложной наркологической помощи. По информации источника, пострадавшую доставили в палату вытрезвления в состоянии острой алкогольной интоксикации. Девушка не могла самостоятельно передвигаться и ориентироваться.
Как оказалось, сотрудник медучреждения воспользовался состоянием пациентки и изнасиловал ее. Факт произошедшего официально подтвердили только сегодня.
В СК сообщили, что по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого уволили после выявления факта преступления.
Читайте также: