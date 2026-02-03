Достижения.рф

В Пермской крае сотрудник наркологического диспансера изнасиловал пациентку

Фото: iStock/sudok1

В Пермском крае сотрудника краевого клинического наркологического диспансера подозревают в изнасиловании пациентки. Об этом сообщает v-kurse.ru.



Инцидент произошёл в январе в отделении неотложной наркологической помощи. По информации источника, пострадавшую доставили в палату вытрезвления в состоянии острой алкогольной интоксикации. Девушка не могла самостоятельно передвигаться и ориентироваться.

Как оказалось, сотрудник медучреждения воспользовался состоянием пациентки и изнасиловал ее. Факт произошедшего официально подтвердили только сегодня.

В СК сообщили, что по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого уволили после выявления факта преступления.

Иван Мусатов

