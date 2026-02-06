Достижения.рф

Подросток в Омске выпал из окна школы № 86

Фото: iStock/brizmaker

В Омске ученик школы № 86 в Советском округе (Нефтяники) выпал из окна. Об этом сообщает издание «СуперОмск».



На месте работают инспекторы ПДН отдела полиции № 8 УМВД России по Омску. Сотрудники выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей — учащихся и родителей подростка.

Как оказалось, мальчик остался жив и его госпитализировали. К тому же на место выехал следователь СК РФ по Омской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Статья, по которой ведётся расследование, пока не раскрыта.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0