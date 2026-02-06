Суд арестовал девочку за нападение на сверстников в школе Красноярска
Суд арестовал девочку, которая напала на сверстников в школе Красноярска. Об этом сообщаем пресс-служба городский судов.
Приговор вынес Железнодорожный районный суд Красноярска. Девочку отправили в СИЗО на два месяца — до 3 апреля 2026 года. Заседание проходило в закрытом режиме.
Инцидент произошёл в среду. По информации полиции, ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего нанесла школьникам несколько ударов молотком. В итоге пострадали пятеро несовершеннолетних. К тому же травмы получил педагог.
