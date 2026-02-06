В Москве подростки избили пассажира и выстрелили в него из сигнального пистолета

06 февраля 2026, 11:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

На платформе станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги подростки избили пассажира и выстрелили в него из сигнального пистолета. Об этом сообщили в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская





Инцидент произошёл вечером 30 января 2025 года. По информации транспортной полиции, группа подростков вышла из электрички, после чего двое из них напали на другого пассажира и начали его избивать. К тому же они выстрелили в потерпевшего.



После драки злоумышленники скрылись, а пострадавший покинул станцию. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Московской области 2009 и 2010 годов рождения.



Несовершеннолетних задержали по местам проживания и доставили в отдел полиции. Там подростки признались в содеянном и выдали сигнальный пистолет.



Материалы переданы в следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ. Юношам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

