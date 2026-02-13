Подросток погибла в Петербурге после того, как ее вынуждали отправлять интимные фото

13 февраля 2026, 11:32

Неизвестный вынуждал подростка отправлять интимные фото в Петербурге

Фото: istockphoto/blinow61

Подросток выпала из окна в Петербурге, перед этим неизвестный вынуждал её отправлять интимные фото. Информацию передает «78».