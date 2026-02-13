Достижения.рф

Подросток погибла в Петербурге после того, как ее вынуждали отправлять интимные фото

Фото: istockphoto/blinow61

Подросток выпала из окна в Петербурге, перед этим неизвестный вынуждал её отправлять интимные фото. Информацию передает «78».



По данным СМИ, несколько недель назад мать школьницы проверила её переписки и выяснила, что дочь общается со взрослым мужчиной, пересылая ему откровенные снимки. Девочка рассказала, что познакомилась с ним в интернете около года назад.

Со временем мужчина вошёл к ней в доверие, а затем начал требовать интимные фотографии, угрожая расправой над её близкими. Мать связалась с ним в мессенджере, попросила прекратить общение и заблокировала.

Накануне вечером подросток сказала, что ей нужно сделать звонок, и вышла из квартиры. Позже её тело нашли под окнами дома. При ней была записка, где ученица писала, что ей нравится взрослый мужчина, но она не смогла справиться с шантажом.

Как уточняют источники, собеседник представлялся Юрием, говорил, что ему 37 лет и что он якобы живёт в Хабаровском крае.

Никита Кротов

