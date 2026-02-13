Жертвами стрельбы в университете в США стали два человека

13 февраля 2026, 10:55

Два человека погибли при стрельбе в кампусе университета Южной Каролины

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Жертвами стрельбы в кампусе университета в Южной Каролине стали два человека. Об этом сообщил телеканал Fox News.