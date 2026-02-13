Жертвами стрельбы в университете в США стали два человека
Жертвами стрельбы в кампусе университета в Южной Каролине стали два человека. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Трагедия произошла накануне вечером. Еще один человек получил ранения, но не исключается, что число пострадавших может вырасти. Администрация вуза обратилась в Управление правоохранительных органов штата с просьбой провести расследование.
На месте происшествия работают полицейские. Университет временно закрыли, а занятия отменили. Личности погибших, пострадавших и подозреваемого пока не разглашаются.
Ранее ученик старшей школы города Роквилл (штат Мэриленд, США) открыл огонь по другим учащимся. Один подросток получил ранение, с которым его увезли в больницу.
