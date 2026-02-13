Тела двух школьниц с разницей в сутки нашли в разных районах российского города
В Санкт-Петербурге с разницей в сутки в разных районах обнаружили тела двух учениц седьмого класса. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, одну девочку прохожие нашли под окнами 12-этажного дома на улице Лагоды. В момент происшествия матери школьницы не было дома. На месте сотрудники правоохранительных органов изъяли дневник и телефон подростка.
Вторую семиклассницу увидели без признаков жизни на проспекте Буденного в Красносельском районе. Предварительно установили, что незадолго до трагедии она общалась с неизвестным мужчиной.
Обстоятельства случившегося выясняются.
