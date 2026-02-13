Тела двух школьниц с разницей в сутки нашли в разных районах российского города

13 февраля 2026, 11:08

Тела двух семиклассниц с разницей в сутки нашли в разных районах Петербурга

Фото: istockphoto/Dzurag

В Санкт-Петербурге с разницей в сутки в разных районах обнаружили тела двух учениц седьмого класса. Об этом сообщает «Фонтанка».