Тела двух человек обнаружили в водоёмах Москвы
На севере Москвы за сутки нашли два тела в водоёмах. Экстренные службы выясняют обстоятельства происшествий.
Согласно информации SHOT, первого человека обнаружили около 16:00. Очевидцы на катере плыли по Бутаковскому заливу в Химкинском водохранилище и сначала заметили в воде голову. Приблизившись, они увидели обнажённое тело, предположительно, мужчины. Извлечь его из воды удалось лишь спустя несколько часов. При первичном осмотре на лице погибшего зафиксировали сильные гематомы.
Второй случай произошёл около 21:00 в Головинском районе. Прохожие заметили тело мужчины в мелководной реке Лихоборке и незамедлительно вызвали экстренные службы.
Места обнаружения тел разделяет чуть более шести километров по прямой. В настоящее время следователи проверяют, есть ли криминальная составляющая в обоих инцидентах.
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