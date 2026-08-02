Подросток выстрелил в ногу ребёнку рядом с детской игровой зоной в торговом центре

02 августа 2026, 02:01

В американском ТЦ подросток ранил 13-летнего мальчика выстрелом в ногу

Фото: iStock/nixki

В торговом центре американского штата Мэриленд 17-летний юноша выстрелил в ногу 13-летнему мальчику. Об этом сообщается в заявлении от 1 августа на официальном сайте местных властей.