Подросток выстрелил в ногу ребёнку рядом с детской игровой зоной в торговом центре
В торговом центре американского штата Мэриленд 17-летний юноша выстрелил в ногу 13-летнему мальчику. Об этом сообщается в заявлении от 1 августа на официальном сайте местных властей.
Инцидент произошёл вечером 31 июля в торговом центре Wheaton Mall. По предварительным данным, подозреваемый произвёл выстрел из пистолета рядом с детской игровой зоной и ранил ребёнка в ногу. До прибытия полицейских от очевидцев поступило более 23 звонков, подтверждающих, что подозреваемый стреляет по людям на втором этаже торгового центра. Уточнялось, что агрессивный подросток одет в черное.
Когда ребёнок получил травму, нападавший попытался скрыться, но его задержал вооружённый охранник, который передал молодого человека полиции. Раненого мальчика госпитализировали – по словам медиков, в настоящий момент его жизнь не находится в опасности.
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