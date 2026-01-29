Девушка покончила с собой после ссоры с подругой в Красноярске
В Красноярске произошла трагедия. Безработная 26-летняя Яна покончила с собой после конфликта с подругой. Она жила со знакомой в доме на улице Вильского. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Девушка перестала выходить на связь. Родственники забеспокоились и обратились к волонтёрам за помощью. Когда добровольцы пришли в квартиру, они нашли тело Яны. Рядом лежала записка, объясняющая её действия.
