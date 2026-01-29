Девушка покончила с собой после ссоры с подругой в Красноярске

29 января 2026, 08:46

Фото: iStock/andriano_cz

В Красноярске произошла трагедия. Безработная 26-летняя Яна покончила с собой после конфликта с подругой. Она жила со знакомой в доме на улице Вильского. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.