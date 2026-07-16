Подросток впал в кому после того, как ему раздробило череп швартовой скобой
Подросток впал в кому после того, как ему раздробило череп прилетевшей швартовой скобой — он работал на транспортировке понтонов в Питере. Об этом пишет SHOT.
7 июля произошла трагедия с 17-летним школьником. В этот день он устроился на летнюю подработку на причал «Медный всадник». Вечером подросток помогал буксировать три металлических понтона в акватории Невы. Понтоны были связаны между собой тросом, который зацеплен за катер MIRA. Буксировка проходила в корабельном фарватере напротив набережной Миклухо-Маклая, неподалёку от вантового моста ЗСД.
Около 22:00, примерно в районе третьего буя, по направлению от моста ЗСД к Финскому заливу, трос вместе с швартовой уткой (металлической скобой для крепления троса) оторвался от катера. Утка попала в голову молодому человеку, который находился на одном из понтонов без каски. В результате удара у парня был раздроблен череп и повреждён глаз.
В настоящее время школьник находится в коме, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). После шестичасовой операции пациенту удалили часть мозга. Медицинские специалисты детской больницы Раухфуса продолжают бороться за его жизнь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта». Родители пострадавшего активно ищут свидетелей трагедии и записи с видеорегистраторов, установленных на других судах.
Читайте также: