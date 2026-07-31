Подросток вступил в банду и получил 100 лет тюрьмы

31 июля 2026, 12:01

В США 15-летний член банды получил 100 лет тюрьмы за убийство

Фото: iStock/sakhorn38

Суд в США приговорил подростка к 100 годам тюрьмы за убийство, совершенное в составе преступной группировки. Об этом сообщает телеканал ABC News.