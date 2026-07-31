Подросток вступил в банду и получил 100 лет тюрьмы
Суд в США приговорил подростка к 100 годам тюрьмы за убийство, совершенное в составе преступной группировки. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Преступление произошло в феврале 2025 года. В то время 15-летний Джомаджи Лэрри застрелил 26-летнюю Дайлу Свэйн возле ночного клуба в городе Андерсен, штат Индиана.
По версии следствия, девушка стала жертвой неудачного покушения на свидетеля другого убийства. Огнестрельное ранение получила еще одна женщина, а третью сбила машина, водитель которой пытался скрыться.
В результате Лэрри дали 50 лет за убийство Свэйн и еще столько же за участие в банде. Его сообщники — 19-летние Рашан Самуэльс и Кайри Крэйвер — получили 125 и 90 лет тюрьмы соответственно. Половину срока они будут отбывать за убийство, половину — за членство в преступной группировке.
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