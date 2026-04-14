Подросток забрался на крышу храма Спас на Крови в Петербурге
В центре Петербурга несовершеннолетний руфер забрался на крышу храма Спас на Крови. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Для спасения юного нарушителя привлекли сотрудников МЧС со спецсредствами. После этого молодого человека доставили в отдел полиции. В настоящее время с ним работает подразделение по делам несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы поступка и все обстоятельства случившегося.
Кроме того, специалистам предстоит тщательно оценить состояние храма и установить, причинен ли какой‑либо ущерб зданию в результате этого происшествия. Храм Воскресения Христова на крови — объект культурного наследия федерального значения и одна из визитных карточек Петербурга, поэтому сохранность его архитектурного облика имеет особую важность.
