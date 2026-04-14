В Петербурге полыхает здание возле Большого Смоленского моста
На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге загорелось заброшенное здание. Движение транспорта в районе места происшествия частично перекрыли.
Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», пожар вспыхнул в Невском районе в 21:20. В настоящий момент площадь возгорания уточняется, а сведений о пострадавших пока не поступало. Местные жители предполагают, что причиной ЧП мог стать поджог.
Из‑за пожара движение на проспекте Обуховской Обороны временно перекрыли. Ограничения коснулись трамвайной линии.
Здание пустует как минимум с 2015 года. Постройка неоднократно горела, а чтобы ограничить доступ посторонних, окна первого этажа частично заложили пеноблоками. Тогда же появилась идея дать строению новую жизнь, переоборудовав его под студенческое общежитие на 900 мест. Однако этот проект так и не реализовали.
