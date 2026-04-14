Рабочий упал в резервуар со щелочью в Оренбуржье
В Оренбургской области следователи СК выясняют обстоятельства гибели работника коммерческой организации, который упал в резервуар с щелочным раствором.
Как сообщили в региональном СУ СК России, трагедия произошла 12 апреля на территории одного из цехов в Оренбургском районе. По предварительным данным, оператор во время обхода технологических установок оступился и упал в емкость со щелочью. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ходе следствия дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности на производстве.
