Подросток задержан за попытку изнасилования туристки на Тенерифе
31 июля на испанском острове Тенерифе произошел инцидент, в результате которого 16-летний британский турист был задержан за попытку изнасилования. Молодой человек, находясь с семьей в отеле курорта Плайя-де-лас-Америкас, решил зайти в номер 22-летней отдыхающей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Девушка оказала сопротивление, закричала и не позволила нападавшему закрыть за собой дверь. После этого подросток скрылся с места происшествия, а туристка немедленно обратилась в полицию.
Правоохранительные органы быстро отреагировали на ситуацию. Юношу удалось найти благодаря видеозаписям с камер наблюдения, и его задержали у бассейна в соседнем отеле. В связи с серьезностью обвинений он был помещен под стражу в исправительный центр для несовершеннолетних, где останется до судебного разбирательства.
Представитель Национальной полиции на Тенерифе подтвердил информацию о задержании и отметил, что подросток не сможет покинуть остров до суда. Инцидент вызвал широкий резонанс и обеспокоенность среди отдыхающих и местных жителей.
