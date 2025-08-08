Подросток задержан за попытку изнасилования туристки на Тенерифе

08 августа 2025, 09:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

31 июля на испанском острове Тенерифе произошел инцидент, в результате которого 16-летний британский турист был задержан за попытку изнасилования. Молодой человек, находясь с семьей в отеле курорта Плайя-де-лас-Америкас, решил зайти в номер 22-летней отдыхающей. Об этом сообщает издание Daily Mail.