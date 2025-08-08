Троих жителей Бурятии обвиняют в организации проституции с вовлечением несовершеннолетней

08 августа 2025, 06:14

Фото: Istock/TheaDesign

Трое жителей Бурятии предстанут перед судом по обвинению в организации проституции с вовлечением несовершеннолетней и другими преступлениями. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 240 УК РФ (организация занятия проституцией с применением к несовершеннолетнему насилия).