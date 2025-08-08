Троих жителей Бурятии обвиняют в организации проституции с вовлечением несовершеннолетней
Трое жителей Бурятии предстанут перед судом по обвинению в организации проституции с вовлечением несовершеннолетней и другими преступлениями. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 240 УК РФ (организация занятия проституцией с применением к несовершеннолетнему насилия).
По данным следственного управления СК РФ по Республике Бурятия, обвиняемые создали организованную группу, вербовавшую девушек через соцсети. Одной из пострадавших стала 17-летняя школьница, которую принуждали к оказанию интим-услуг под угрозой расправы.
Преступники размещали объявления на закрытых интернет-платформах, обеспечивали клиентов, получая до 70% от суммы оплаты. Жертв удерживали в съёмной квартире в Улан-Удэ, конфискуя документы, — сообщили в СУ СК. Оперативники изъяли телефоны с перепиской, финансовые документы и списки клиентов.
Расследование также выявило факты вымогательства денег у родственников потерпевших. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.
