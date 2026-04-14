В Турции захватили школу, есть раненые
Baza: В Турции произошел захват заложников со стрельбой, ранены семеро
В турецком городе Шанлыурфа вооружённый подросток 17–18 лет с длинноствольным оружием атаковал среднюю школу. Об этом пишет Baza.
По свидетельствам очевидцев, он начал стрелять на пришкольной территории, после чего зашёл внутрь здания. В результате инцидента пострадали семь человек.
Также сообщается, что нападающий удерживает несколько заложников. На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Большинство учащихся уже эвакуировали.
Ранее мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору во Владикавказе. Там сейчас работают экстренные службы.
