Достижения.рф

В Турции захватили школу, есть раненые

Baza: В Турции произошел захват заложников со стрельбой, ранены семеро
Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual

В турецком городе Шанлыурфа вооружённый подросток 17–18 лет с длинноствольным оружием атаковал среднюю школу. Об этом пишет Baza.



По свидетельствам очевидцев, он начал стрелять на пришкольной территории, после чего зашёл внутрь здания. В результате инцидента пострадали семь человек.

Также сообщается, что нападающий удерживает несколько заложников. На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Большинство учащихся уже эвакуировали.

Ранее мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору во Владикавказе. Там сейчас работают экстренные службы.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0