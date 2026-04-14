Выяснилось, кто напал на букмекерскую контору во Владикавказе
SHOT: На букмекерскую контору во Владикавказе напал бывший футбольный судья
Во Владикавказе задержали мужчину, захватившего заложницу в букмекерской конторе. Им оказался бывший футбольный арбитр.
По информации источника SHOT, 36-летний Руслан ранее обслуживал матчи чемпионата Северной Осетии. На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник удерживает девушку с ножом у горла, она в панике кричит.
Бойцам Росгвардии удалось вплотную приблизиться к нападавшему и произвести выстрел ему в ногу. После этого заложница смогла вырваться, а мужчину обезвредили и задержали.
Ранее сообщалось, что тот с ружьем напал на букмекерскую контору во Владикавказе.