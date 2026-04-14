Выяснилось, кто напал на букмекерскую контору во Владикавказе

14 апреля 2026, 12:36

SHOT: На букмекерскую контору во Владикавказе напал бывший футбольный судья

Фото: istockphoto/Dzurag

Во Владикавказе задержали мужчину, захватившего заложницу в букмекерской конторе. Им оказался бывший футбольный арбитр.





По информации источника SHOT, 36-летний Руслан ранее обслуживал матчи чемпионата Северной Осетии. На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник удерживает девушку с ножом у горла, она в панике кричит.



Бойцам Росгвардии удалось вплотную приблизиться к нападавшему и произвести выстрел ему в ногу. После этого заложница смогла вырваться, а мужчину обезвредили и задержали.



