Подросток залез на вагон и получил удар током в Краснодаре
В Краснодаре тринадцатилетний мальчик залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.
Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 29 июня. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что подросток травмирован электротоком контактной сети.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Читайте также: