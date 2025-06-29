Подросток залез на вагон и получил удар током в Краснодаре

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Краснодаре тринадцатилетний мальчик залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.



Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 29 июня. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что подросток травмирован электротоком контактной сети.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Анастасия Чинкова

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