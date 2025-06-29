Подросток залез на вагон и получил удар током в Краснодаре

29 июня 2025, 19:46

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Краснодаре тринадцатилетний мальчик залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.