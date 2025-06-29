В Таиланде задержали банду вымогателей из России, занимавшихся пытками и грабежом
В Таиланде задержали российскую банду вымогателей, занимавшуюся пытками и грабежом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Одним из задержанных, предварительно, является фейковый журналист Давид Бланка из Петербурга. Его с разбитой головой и в наручниках обнаружил сотрудник заправки. Во время беседы с местными правоохранителями мужчина рассказал, что его похитили, а возлюбленная за освобождение отдала люксовые часы Rolex за 1,5 миллиона рублей и перевела порядка четырёх миллионов рублей в биткоинах.
По данным канала, мужчина подделывал российские документы, в том числе загранпаспорта, военные отсрочки, дипломы и аттестаты. Также он сделал себе липовое удостоверение журналиста.
По предварительной версии, Бланка вместе с сообщниками нагрянул в номер к россиянину Антону и начал жёстко избивать его. Мужчины угрожали отрезать ему палец и вымогали 500 тысяч рублей. После Давид забрал все сбережения и попытался сбежать, однако за ним пришли.
Антона вскоре тоже задержали. Он согласился помочь главарю банды «наказать» Бланка за побег, но сбежал сам, угнав автомобиль Давида.
В настоящее время оба находятся в полиции. Антона обвиняют в порче имущества и нахождении на территории Таиланда без визы. Ещё двое членов банды – Евгений Л. и Иоанн Б. – сбежали из страны накануне ареста. Теперь их разыскивает местная полиция.
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