Подросток заманил первоклассника в туалет и надругался

В Азербайджане подростка арестовали за надругательство над первоклассником
Фото: iStock/kieferpix

Школьника из Азербайджана подозревают в надругательстве над учеником начальной школы. Об этом сообщают местные издания.



Инцидент произошел в селе Худжбала. Отец пострадавшего рассказал, что девятиклассник затащил его сына-первоклассника в туалет и совершил против него действия сексуального характера.

Злоумышленника арестовали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее стало известно, что 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей в Нижегородской области. Пострадавший находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

