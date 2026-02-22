В Японии в давке на «голом фестивале» пострадали шесть человек

22 февраля 2026, 09:40

Фото: iStock/Motortion

Шесть мужчин госпитализировали после инцидента на традиционном «голом фестивале» в японском городе Окаяма, трое из них находились без сознания. Об этом информирует телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.