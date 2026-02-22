В Японии в давке на «голом фестивале» пострадали шесть человек
Шесть мужчин госпитализировали после инцидента на традиционном «голом фестивале» в японском городе Окаяма, трое из них находились без сознания. Об этом информирует телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел 21 февраля около 22:00 по местному времени (16:00 мск) в храме Сайдайдзи Каннон-ин. Ежегодное мероприятие, известное как «праздник обнаженных», привлекает тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки «синги», которые считаются символом удачи.
Предварительно установлено, что пострадавшие получили травмы в результате давки, возникшей после того, как палочки бросили в толпу. Шесть человек доставили в больницы, трое из них находились в бессознательном состоянии.
По данным организаторов, в этом году в фестивале приняли участие около 10 тысяч человек. Традиция проведения «голого фестиваля» в Окаяме насчитывает более пяти веков.
