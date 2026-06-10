Подросток застрелил шестилетнюю сестру из родительского ружья в Бразилии
В сельском муниципалитете Паван (Бразилия) мальчик случайно выстрелил из родительского ружья, в результате чего погибла его шестилетняя сестра. Об этом пишет The Scottish Sun.
Жертвой стала Изадора Фернандес Перейра дос Сантос. Девочка получила огнестрельное ранение в голову и скончалась на месте. Изначально мать детей утверждала, что ружье хранилось на шкафу, однако школьник нашел его на кровати родителей.
Во время обыска полицейские обнаружили в доме несколько единиц огнестрельного оружия и сопутствующих материалов. Следственные органы пришли к выводу, что семья хранила опасные предметы с грубыми нарушениями правил безопасности. Полиция задержала мать, а отчим сумел скрыться и сейчас находится в розыске.
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